Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова

Пражские власти намерены переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

«Я предполагаю, что мы проголосуем за это 24 февраля», — цитирует РИА Новости главу Праги Зденека Гржиба.

Он уточнил, что дата голосования выбрана таким образом, чтобы успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства политика.

Глава столицы добавил, что по его мнению в России это не должно быть воспринято как провокация.

В марте 2019 года сквер имени Бориса Немцова открыли возле здания посольства России в Киеве.