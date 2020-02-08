Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова

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Пражские власти намерены переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.
Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова
  • Reuters

«Я предполагаю, что мы проголосуем за это 24 февраля», — цитирует РИА Новости главу Праги Зденека Гржиба.

Он уточнил, что дата голосования выбрана таким образом, чтобы успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства политика.

Глава столицы добавил, что по его мнению в России это не должно быть воспринято как провокация.

В марте 2019 года сквер имени Бориса Немцова открыли возле здания посольства России в Киеве

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