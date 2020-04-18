За сутки в Турции выявили более 3700 заразившихся коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост министра на его странице в Twitter.
«За последние 24 часа сделаны 40 520 тестов, зарегистрированы 3783 новых случая заражения коронавирусом. Умер 121 больной. Теперь общее число умерших достигло 1890, а заболевших — 82 329», — говорится в сообщении.
Уточняется, что более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Турции выздоровели.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжат практику введения комендантского часа по выходным дням в связи с распространением коронавирусной инфекции.