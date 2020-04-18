За сутки в Турции выявили более 3700 заразившихся коронавирусом

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 3,7 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Турции выявили более 3700 заразившихся коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост министра на его странице в Twitter.

«За последние 24 часа сделаны 40 520 тестов, зарегистрированы 3783 новых случая заражения коронавирусом. Умер 121 больной. Теперь общее число умерших достигло 1890, а заболевших — 82 329», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Турции выздоровели.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжат практику введения комендантского часа по выходным дням в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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