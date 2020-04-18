Защита подала прошение об освобождении осуждённого в США Мартышева

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Защита осуждённого в США россиянина Юрия Мартышева подала прошение об освобождении в связи с опасениями за его здоровье на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Мартышева Алексея Тарасова.

Тарасов сообщил, что Мартышев «очень обеспокоен пандемией коронавируса».

«У него проблемы с лёгкими, и он опасается, что, если вирус настигнет его, у него будут серьёзные осложнения... Мартышев отбыл более 50% своего тюремного строка, и мы просим Бюро тюрем США сократить сроки заключения», — рассказал адвокат.

В апреле 2019 года в США суд приговорил Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.

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