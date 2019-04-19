В США вынесли приговор россиянину Мартышеву за кибермошенничество
- РИА Новости
Отмечается, что судебное заседание прошло в городе Александрия (штат Виргиния).
С учётом срока предварительного заключения россиянин проведёт в тюрьме ещё четыре года. Он также обязан будет выплатить более $8 млн компенсации.
Приговор был вынесен с учётом сотрудничества обвиняемого со следствием и его признания вины.
Юрий Мартышев был экстрадирован из Латвии в США в июле 2017 года.
Ему предъявлялись обвинения в тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам.