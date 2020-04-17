Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
- globallookpress.com
По её словам, участники мероприятия развернули транспарант с нецензурной лексикой и подожгли дымовые шашки, при этом представители полиции предприняли меры, задержав и оштрафовав одного из демонстрантов.
«К сожалению, полиция не проинформировала генерального консула о своих действиях и разрешении инцидента. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота», — цитирует Штихову РИА Новости.
Ранее похожий инцидент состоялся перед зданием посольства республики в Москве. Тогда посол России в Праге Александр Змеевский был вызван на беседу в МИД Чехии.
Инциденты связаны с решением властей района Прага-6 о сносе памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия этого муниципалитета циничными и возмутительными.