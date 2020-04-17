Университет Хопкинса заявил о 150 тысячах погибших от коронавируса
- Reuters
Вместе с этим отмечается, что число заразившихся вирусом в мире возросло до 2 214 861.
Также университет отмечает, что всего выздоровели 564 525 пациентов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали самый явный симптом коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.