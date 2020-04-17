Университет Хопкинса заявил о 150 тысячах погибших от коронавируса

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Университет Джонса Хопкинса заявил, что к 17 апреля число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 150 948. Соответствующие данные были получены на основе сводок властей стран мира.
Университет Хопкинса заявил о 150 тысячах погибших от коронавируса
  • Reuters

Вместе с этим отмечается, что число заразившихся вирусом в мире возросло до 2 214 861.

Также университет отмечает, что всего выздоровели 564 525 пациентов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали самый явный симптом коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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