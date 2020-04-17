Россиянка рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam

Россиянка Дарья Титова рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam.

В беседе с радио Sputnik она заявила, что в середине марта из-за пандемии коронавируса суда компании Holland America по возможности высадили пассажиров и на борту остались только члены экипажа. Для сотрудников готовились вылеты, однако к тому времени страны стали закрывать границы.

«Мы оказались в стенах пустого корабля без возможности ступить на землю вот уже 32-й день. Периодически наш капитан пытается договориться с разными странами о поставке еды, так как запасы заканчиваются, а когда мы сможем вернуться домой, никто не знает», — утверждает Титова.

По её словам, сотрудников переселили в гостевые каюты, также разрешено пользоваться развлечениями, которые есть на борту.

Как отметила Титова, все здоровы и в полной безопасности.

Ранее один из пассажиров спецрейса из Нью-Йорка в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об организации полёта.