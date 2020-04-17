Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 30 тысяч

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах превысило 30 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 30 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки количество случаев заражения в стране возросло на 1235 и достигло 30 449.

За это же время было зафиксировано 144 смерти от коронавируса, в результате чего общее число умерших достигло 3459.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали самый явный симптом коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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