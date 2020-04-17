Boeing возобновит производство на заводе в Вашингтоне

Аэрокосмическая корпорация Boeing возобновит производство на предприятии Pudget Sound в штате Вашингтон, которое ранее было прервано из-а ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Boeing со следующей недели начнёт поэтапное восстановление производства всех коммерческих самолетов на предприятии Puget Sound», — указано в тексте.

Отмечается, что на заводе были приняты меры для защиты от коронавируса.

Около 27 тыс. сотрудников вернутся к работе на предприятии на следующей неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.