Boeing возобновит производство на заводе в Вашингтоне

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Аэрокосмическая корпорация Boeing возобновит производство на предприятии Pudget Sound в штате Вашингтон, которое ранее было прервано из-а ситуации с коронавирусом.
Boeing возобновит производство на заводе в Вашингтоне
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Boeing со следующей недели начнёт поэтапное восстановление производства всех коммерческих самолетов на предприятии Puget Sound», — указано в тексте.

Отмечается, что на заводе были приняты меры для защиты от коронавируса.

Около 27 тыс. сотрудников вернутся к работе на предприятии на следующей неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

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