Boeing возобновит производство на заводе в Вашингтоне
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Boeing со следующей недели начнёт поэтапное восстановление производства всех коммерческих самолетов на предприятии Puget Sound», — указано в тексте.
Отмечается, что на заводе были приняты меры для защиты от коронавируса.
Около 27 тыс. сотрудников вернутся к работе на предприятии на следующей неделе.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.