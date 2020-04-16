Российский фонд мира направил гуманитарную помощь гражданам Италии, Ирана и Сербии

Российский фонд мира направил гуманитарную помощь россиянам, а также гражданам Италии, Ирана и Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

На средства Фонда были приобретены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), медицинское оборудование, а также необходимые средства защиты.

«Сейчас не время предъявления политических счетов или каких-то обид. Мы должны помочь выжить людям. Поэтому по линии нашего фонда мы продолжим оказывать помощь и способствовать улучшению ситуации, связанной с распространением коронавируса», — заявил президент фонда Леонид Слуцкий.

Кроме того, организация отправила три тысячи специализированных халатов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (г.Москва), шесть тысяч многоразовых масок были розданы пенсионерам, медицинским работникам и волонтёрам в городе Иваново и Ивановской области.

Раннее RT сообщал, что Российский фонд мира выделил средства для лечения лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США.