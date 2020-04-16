Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии
Об этом говорится в статье Горбачёва «Когда пандемия закончится, мир должен объединиться» в журнале Time.
По словам Горбачёва, приоритетом в мире должна стать безопасность человека — обеспечение продовольствием, водой, защита окружающей среды и безусловный приоритет здоровья людей.
«Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека», — пишет Горбачёв.
По его словам, пандемия и её последствия особенно сильно сказываются на бедных, тем самым осложняя проблему неравенства.
Горбачёв отметил, что кроме сокращения военных расходов в мире, после пандемии необходимо собрать чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН.
Он отметил, что бороться с коронавирусом только на национальном уровне не эффективно, необходимо международное сотрудничество.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.