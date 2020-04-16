В Пентагоне подтвердили боеготовность НАТО в условиях пандемии

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и продолжит выполнение текущих операций, заявили в Пентагоне по итогам видеоконференции глав Минобороны альянса.

«Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций.... Самый сильный альянс в мире остается готовым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Участники конференции заявили о намерении сохранить «сильную позицию сдерживания и обороны НАТО» ради безопасности альянса во время пандемии.

Министры также обсудили меры по противодействию дезинформации о пандемии со стороны «государственных и негосударственных субъектов».

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.