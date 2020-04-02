В НАТО заявили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы сохраняем нашу оперативную готовность, продолжаем патрулировать воздушное пространство, военно-морские операции», — приводит его слова РИА Новости.

По словам генсека, основная задача альянса связана с «обеспечением обороны и сдерживания в разгар кризиса».

«Это можно сказать и о странах Балтии, где мы сохраняем наше военное присутствие, патрулирование воздушного пространства», — уточнил он.

Ранее глава НАТО заявил, что Североатлантический альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее».