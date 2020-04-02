В НАТО заявили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии
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«Мы сохраняем нашу оперативную готовность, продолжаем патрулировать воздушное пространство, военно-морские операции», — приводит его слова РИА Новости.
По словам генсека, основная задача альянса связана с «обеспечением обороны и сдерживания в разгар кризиса».
«Это можно сказать и о странах Балтии, где мы сохраняем наше военное присутствие, патрулирование воздушного пространства», — уточнил он.
Ранее глава НАТО заявил, что Североатлантический альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее».