В НАТО заявили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавируса.
В НАТО заявили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии
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«Мы сохраняем нашу оперативную готовность, продолжаем патрулировать воздушное пространство, военно-морские операции», — приводит его слова РИА Новости.

По словам генсека, основная задача альянса связана с «обеспечением обороны и сдерживания в разгар кризиса».

«Это можно сказать и о странах Балтии, где мы сохраняем наше военное присутствие, патрулирование воздушного пространства», — уточнил он.

Ранее глава НАТО заявил, что Североатлантический альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее».

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