НАТО намерено углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее»

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Североатлантический альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее», заявил глава НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
НАТО намерено углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее»
  • Reuters

«Мы решили углубить наше партнёрство с Украиной и Грузией ещё сильнее», — сказал он. Слова Столтенберга приводит РИА Новости.

Глава альянса добавил, что речь идёт в том числе о Черноморском регионе.

В сентябре 2019 года в Грузии, говоря о стремлении вступить в ЕС и НАТО, отметили, что присоединение к альянсу касается «возвращения в европейскую семью» и направлено на безопасность региона.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, тем, кто стремится включить Украину и Грузию в состав НАТО, нужно подумать о последствиях подобной политики.

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