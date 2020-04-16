Трамп сообщил о прохождении США пика заболеваемости коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США пройден пик заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

Трансляция пресс-конференции в Белом доме велась в Twitter.

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что стратегия США по борьбе с коронавирусом работает «очень хорошо».

10 апреля Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.

По его словам, менее 100 тыс. американцев умрут от последствий заражения COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 602 989 случаев заболевания коронавирусом.