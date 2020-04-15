Аксёнов рассказал о числе проводимых в Крыму тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
«По тестам мы готовы полностью. У нас в наличии 4,8 тыс. тестов, около 6,5 тыс. тестов уже проведено… Общая мощность в сутки около 400, но делаем меньше — где-то по 300 тестов», — приводит РИА Новости слова Аксёнова.
Он отметил, что анализы на коронавирус проводятся двумя федеральными лабораториями и одной республиканской.
Ранее сообщалось, что в Крыму сформирован волонтёрский корпус численностью около 3 тыс. человек для оказания помощи местным жителям в условиях режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.