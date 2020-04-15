В Крыму создали волонтёрский корпус для помощи жителям

В Крыму сформирован волонтёрский корпус численностью около 3 тыс. человек для оказания помощи местным жителям в условиях режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Всего волонтёрский корпус составляет около 3 тысяч человек», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бобкова, волонтёры «сосредоточены на индивидуальных заявках, которые в основном касаются оказания безвозмездной помощи продуктовыми наборами и так далее».

Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что из-за ситуации с коронавирусом все приезжающие на полуостров из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.

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