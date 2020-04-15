В Крыму создали волонтёрский корпус для помощи жителям
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
«Всего волонтёрский корпус составляет около 3 тысяч человек», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бобкова, волонтёры «сосредоточены на индивидуальных заявках, которые в основном касаются оказания безвозмездной помощи продуктовыми наборами и так далее».
Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что из-за ситуации с коронавирусом все приезжающие на полуостров из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.
Психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.