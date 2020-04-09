Въезжающих в Крым отправят на самоизоляцию на две недели

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Все приезжающие в Крым из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.
Въезжающих в Крым отправят на самоизоляцию на две недели
  • © Анна Садовникова
  • РИА Новости

«По поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и всех граждан, прибывающих в республику Крым. Они обязаны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в республику Крым. То есть не посещать работу, учёбу, исключить посещение общественных мест», — приводит РИА Новости слова председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка.

Он отметил, что на пунктах въезда на Крымском мосту и в аэропорту всем гражданам будут выдавать памятки по самоизоляции.

Ранее сообщалось, что власти Крыма приняли решение продлить до 30 апреля режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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