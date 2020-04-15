В Германии арестованы пять человек по подозрению в подготовке теракта

В Германии арестованы пять граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, они направлены в следственный изолятор.

«Подозреваемые предстали перед следственным судьёй Федерального верховного суда. Он принял решение о применении меры о помещении в предварительное заключение для всех подозреваемых», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы генпрокуратуры ФРГ.

По версии следствия, подозреваемые в январе 2019 года примкнули к террористической группировке ИГ*.

Отмечается, что они планировали совершить теракты в Германии.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористы не прекращают попыток перебросить в Россию боевиков, которые получили опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.