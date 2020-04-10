Патрушев заявил о попытках воевавших в Сирии боевиков попасть в Россию

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Международные террористы не прекращают пытаться перебросить в Россию боевиков, которые получили опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Патрушев заявил о попытках воевавших в Сирии боевиков попасть в Россию
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке», — сказал он во время совещания по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

Патрушев отметил, что угроза терроризма продолжает существовать, она вызвана активностью международных террористических организаций, функционирующих на территории России в виде законспирированных «спящих ячеек» и осуществляющих сбор финансовых средств для своей деятельности.

В 2018 году спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщал, что террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии.

Так он прокомментировал заявление Организации Договора о коллективной безопасности о том, что 2,5 тыс. боевиков «Исламского государства»* были переброшены к афгано-пакистанской границе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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