Кабулов рассказал о планах боевиков в Центральной Азии

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Террористы ведут подготовку к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии, считает спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов рассказал о планах боевиков в Центральной Азии
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Об этом он рассказал RT, комментируя заявление Организации Договора о коллективной безопасности о том, что 2,5 тыс. боевиков «Исламского государства»* были переброшены к афгано-пакистанской границе.

«Переброска в тех пределах, о которых говорит ОДКБ, существует, но, по моему глубокому убеждению, основную боевую мощь ИГИЛ в Афганистане составляют всё-таки выходцы из этого региона... Перебрасывают главным образом выходцев из Центральной Азии... Эти люди перебрасываются не для того, чтобы воевать против иностранных войск в Афганистане, а для того, чтобы подготовиться и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральной Азии», — сказал Кабулов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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