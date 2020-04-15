В Европейской комиссии по туризму оценили последствия пандемии коронавируса

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер заявил, что туристической экономике ЕС понадобится по меньшей мере два года для возвращения к уровню 2019-го.

«Ни одна страна ЕС не избежит последствий ожидаемого сокращения числа прибывающих туристов на 39%», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По словам Сантендера, в Италии последствия окажутся ещё хуже — 49% путешественников откажутся от поездки в эту страну.

Ранее директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса.