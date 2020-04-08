Эксперт оценил ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса

Директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев оценил ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что продажи в туристической сфере встали.

Наиболее рациональным решением для отрасли представляется использование депозитов, позволяющих совершить уже оплаченную поездку позже, а вариант с возвратом средств никому не выгоден.

«Он не выгоден ни туристам, так как туроператор может удержать фактические затраты ввиду неисполнения обязательств из-за ситуации непреодолимой силы, ни туроператорам, ни агентствам, поскольку им придётся возвращать комиссию, а её зарабатывали полгода», — пояснил Козырев.

По его словам, поскольку речь идёт о топовых месяцах года по спросу, то можно условно сказать, что это потеря 70% годовой выручки и прибыли.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил ситуацию в турбизнесе.