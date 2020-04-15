В Сирии 27 боевиков сдались военным
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва.
По его словам, в ночь с 13 на 14 апреля из зоны Эт-Танф вышла группа боевиков, которые планировали сдаться правительственным войскам и вернуться к мирной жизни. Они были атакованы радикальными бандформированиями.
В результате боестолкновения прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских военных.
В конце марта межведомственные координационные штабы России и Сирии заявили, что Соединённые Штаты на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 планируют под видом гумпомощи передать грузы боевикам.