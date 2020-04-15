Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

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Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
  • Reuters

«Пандемия будет иметь экономические последствия, будет падение роста и бюджетов. Но пока рано говорить о военных расходах, сейчас мы должны быть сосредоточены на спасении людей», — приводит ТАСС слова главы НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, существуют угрозы безопасности НАТО, «связанные с решительными действиями России, в том числе на востоке Украины и в Сирии». По его словам, в результате пандемии они не исчезнут, а могут дополнительно обостриться.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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