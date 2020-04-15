Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 165 тысяч

За последние сутки в Италии зафиксировано 2667 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Департамент гражданской защиты страны. Общее число инфицированных превысило 165 тыс. и достигло 165 155.

Reuters

Как передаёт La Repubblica со ссылкой на ведомство, число летальных исходов за день составило 578. Таким образом, общее число скончавшихся возросло до 21 645. Ранее итальянские власти объявили о продлении карантина до 3 мая.