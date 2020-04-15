Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 165 тысяч
За последние сутки в Италии зафиксировано 2667 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Департамент гражданской защиты страны. Общее число инфицированных превысило 165 тыс. и достигло 165 155.
- Reuters
Как передаёт La Repubblica со ссылкой на ведомство, число летальных исходов за день составило 578. Таким образом, общее число скончавшихся возросло до 21 645.
Ранее итальянские власти объявили о продлении карантина до 3 мая.
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