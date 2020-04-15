Норвежский политик записал обращение к жителям Крыма

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер направил в парламент Крыма видеообращение в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

«Желаю вам всего наилучшего в эти тяжёлые времена в борьбе с коронавирусом… Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись», — обратился он к жителям полуострова.

По его словам, Крым справится с коронавирусом, но для этого надо «переждать и выполнять все решения правительства».

Он добавил, что в Норвегии также введены ограничения из-за коронавируса. Вебер добавил, что в связи с этим пришлось перенести конференцию «Друзья Крыма».

В сентябре 2019 года сообщалось, что Вебер представит в Симферополе первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму.