В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки

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В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки
  • Reuters

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В сообщении говорится, что 36 из новых выявленных случаев заражения завезены из других стран.

Также за сутки в Китае выздоровели 78 пациентов.

Общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Китае  достигло 82 052. В том числе 77816 человек выздоровели, 3342 скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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