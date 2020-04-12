В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 82 052.
77 575 человек выздоровели, 3339 умерли от последствий заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.