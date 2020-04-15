Генсек ООН выступил против приостановки США финансирования ВОЗ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после решения США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявил, что сейчас неподходящее время для этого.
Генсек ООН выступил против приостановки США финансирования ВОЗ
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Заявление Гутерреша опубликовано на сайте ООН.

По его словам, ВОЗ имеет решающее значение для международных усилий в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас на время сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организаций, борющейся против вируса», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.

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