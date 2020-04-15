Генсек ООН выступил против приостановки США финансирования ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после решения США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявил, что сейчас неподходящее время для этого.

Заявление Гутерреша опубликовано на сайте ООН.

По его словам, ВОЗ имеет решающее значение для международных усилий в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас на время сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организаций, борющейся против вируса», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.