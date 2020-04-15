Генсек ООН выступил против приостановки США финансирования ВОЗ
- globallookpress.com
Заявление Гутерреша опубликовано на сайте ООН.
По его словам, ВОЗ имеет решающее значение для международных усилий в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.
«Сейчас на время сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организаций, борющейся против вируса», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.