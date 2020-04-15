Трамп проведёт видеоконференцию с лидерами стран G7

Президент США Дональд Трамп 16 апреля планирует провести видеоконференцию с лидерами стран G7 для обсуждения предпринятых усилий в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Работая вместе, страны G7 используют всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, в том числе здравоохранение, финансы, гуманитарная помощь, наука и технологии», — приводит CBS слова Дира.

В сообщении говорится, что, как ожидается, в видеоконференции примут лидеры всех семи стран G7, в том числе недавно выписанный из больницы премьер Великобритании Борис Джонсон.

В конце марта сообщалось, что G7 окажет финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.