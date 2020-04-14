Число скончавшихся от коронавируса в США превысило 25 тысяч
- Reuters
Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Ранее американский лидер Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.