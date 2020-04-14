Посольство США прокомментировало ситуацию со школьниками из России

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В американском посольстве в России прокомментировали ситуацию с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
Посольство США прокомментировало ситуацию со школьниками из России
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«Мы напрямую передали всю информацию по делу в МИД России 13 апреля», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря дипмиссии США в России Ребекку Росс.

Она заявила, что «по состоянию на 6 апреля 51 российский школьник остаётся в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором».

«Насколько мы понимаем, часть из этих студентов через спонсоров программ выразила желание вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с организаторами», — сообщила Росс.

Как заявила пресс-секретарь, Госдеп «работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в США, имели доступ к полной и своевременной информации о возможности вернуться на родину». 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях. 

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