Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

«Это историческая сделка, которая поможет 11 млн американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Это очень монументально», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.

Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина, короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.