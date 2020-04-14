Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
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«Это историческая сделка, которая поможет 11 млн американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Это очень монументально», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции.
Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина, короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.