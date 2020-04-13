В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», — сказал он журналистам.

Песков назвал сделку важной и отметил, что она говорит о способности нефтедобывающих стран достигать консенсуса «во имя стабилизации энергетических рынков».

Он также выразил уверенность, что соглашение поможет удержать цены от обвального снижения.

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года. Россия в рамках него в мае — июне снизит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.