Лавров и глава МИД Кубы обсудили сотрудничество при коронавирусе
- РИА Новости
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о задачах наращивания стратегического партнёрства Москвы и Гаваны, в том числе в плане расширения взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса», — говорится в сообщении МИД.
Министры подчеркнули необходимость снятия всех односторонних санкций в условиях пандемии COVID-19.
Обсуждено двухстороннее сотрудничество.
Ранее Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.