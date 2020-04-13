Лавров и глава МИД Кубы обсудили сотрудничество при коронавирусе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья провели телефонный разговор.
Лавров и глава МИД Кубы обсудили сотрудничество при коронавирусе
  • РИА Новости

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о задачах наращивания стратегического партнёрства Москвы и Гаваны, в том числе в плане расширения взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса», — говорится в сообщении МИД.

Министры подчеркнули необходимость снятия всех односторонних санкций в условиях пандемии COVID-19.

Обсуждено двухстороннее сотрудничество.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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