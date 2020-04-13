Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили координацию усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что беседа состоялась по просьбе Зарифа.

«Особое внимание министры уделили задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости», — указывается в заявлении.

Отмечается, что между иранской и российской сторонами также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане и Йемене.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.