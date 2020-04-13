Лавров и Зариф обсудили борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
Отмечается, что беседа состоялась по просьбе Зарифа.
«Особое внимание министры уделили задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости», — указывается в заявлении.
Отмечается, что между иранской и российской сторонами также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане и Йемене.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.