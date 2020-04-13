За сутки в Бельгии от коронавируса умерли 303 человека

В Бельгии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 303 человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

Уточняется, что число заразившихся коронавирусом выросло за последние сутки в Бельгии на 942 человека, что стало самым низким суточным показателем за последнюю неделю, общее число заболевших достигло 30 589.

Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 3903 человека.

17 марта сообщалось, что бельгийские власти ввели режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.