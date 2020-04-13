За сутки в Бельгии от коронавируса умерли 303 человека

Короткая ссылка
В Бельгии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 303 человека.
За сутки в Бельгии от коронавируса умерли 303 человека
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

Уточняется, что число заразившихся коронавирусом выросло за последние сутки в Бельгии на 942 человека, что стало самым низким суточным показателем за последнюю неделю, общее число заболевших достигло 30 589. 

Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 3903 человека.

17 марта сообщалось, что бельгийские власти ввели режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить