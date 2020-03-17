Бельгия вводит режим всеобщего карантина

Бельгийские власти вводят режим тотального карантина в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что карантин вступает в силу с 12:00 по местному времени 18 марта и продлится до 5 апреля.

Населению предписывается оставаться дома. Разрешается выходить в случае необходимости лишь в продуктовые магазины, аптеки, банки и на почту.

Уточняется, что полиция будет контролировать исполнение правил карантина.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Ате.