Бельгия вводит режим всеобщего карантина
- Reuters
Об этом сообщает телеканал RTBF.
Отмечается, что карантин вступает в силу с 12:00 по местному времени 18 марта и продлится до 5 апреля.
Населению предписывается оставаться дома. Разрешается выходить в случае необходимости лишь в продуктовые магазины, аптеки, банки и на почту.
Уточняется, что полиция будет контролировать исполнение правил карантина.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Ате.