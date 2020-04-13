В Чехии число заразившихся коронавирусом выросло до почти 6 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чехии увеличилось до 5991.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 89 новых случаев инфицирования.

В ведомстве пояснили, что относительно низкое количество новых случаев заражения коронавирусом связано с празднованием католической Пасхи и малым числом анализов из-за этого.

К настоящему моменту число жертв пандемии в Чехии достигло 139.

Ранее Чехия получила от КНР 5 млн масок для борьбы с COVID-19.