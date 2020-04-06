В Чехии могут вновь открыть спецмагазины и спортплощадки
- Reuters
«Мы планируем в правительстве принять решение об открытии с четверга магазинов с рабочей одеждой, обувью, текстилем, детскими колясками и детскими автосиденьями, канцелярскими товарами, хобби-маркетов и мастерских по ремонту обуви», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что окончательное решение об этом будет принято 8 апреля на основе оперативных статистик развития ситуации с заболеваниями коронавирусом.
Ранее Чехия получила от КНР 5 млн масок для борьбы с COVID-19.