Южная Корея отправит в США партию тестов на коронавирус

Две южнокорейские компании на этой неделе отправят в США тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Республики Корея.

Уточняется, что всего три южнокорейские компании получили разрешение на поставки в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США. При этом третья компания направит тестовые наборы через своё американское агентство.

Предполагается, что тесты будут направлены в США 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7368.

Вирусолог Анатолий Альштейн, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал в беседе с НСН тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.