Южная Корея отправит в США партию тестов на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Республики Корея.
Уточняется, что всего три южнокорейские компании получили разрешение на поставки в Управлении по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США. При этом третья компания направит тестовые наборы через своё американское агентство.
Предполагается, что тесты будут направлены в США 14 апреля.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7368.
Вирусолог Анатолий Альштейн, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал в беседе с НСН тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.