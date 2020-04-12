В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 23 тысячи
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что к настоящему моменту более 6,4 тыс. человек вылечились, 653 скончались от последствий заражения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.