В Ирландии число случаев заражения коронавирусом достигло 8928

В Ирландии число случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 8928. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки лаборатории в Ирландии подтвердили 553 новых случая заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за сутки от последствий заражения скончались 33 человека, всего число летальных случаев в Ирландии увеличилось до 320.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.