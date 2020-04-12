В Ирландии число случаев заражения коронавирусом достигло 8928
Отмечается, что за сутки лаборатории в Ирландии подтвердили 553 новых случая заражения коронавирусом.
Также сообщается, что за сутки от последствий заражения скончались 33 человека, всего число летальных случаев в Ирландии увеличилось до 320.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.