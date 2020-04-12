Вооружённого мужчину задержали в голландском аэропорту Схипхол

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Королевская военная полиция Нидерландов задержала двух мужчин в аэропорту Схипхол. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что «специальное подразделение было направлено на место после получения информации на номер экстренной помощи о том, что кто-то с заряженным оружием едет в поезде, прибывающем в аэропорт Схипхол.

Полиции удалось выявить мужчину, «попадающего под описание, у которого было обнаружено заряженное оружие».

«Он задержан вместе со спутником, ведётся их допрос», — рассказали в ведомстве.

В начале марта полицейские коммуны Ла-Шапель-Сен-Люк департамента Об на севере Франции задержали вооружённого мужчину, взявшего в заложники свою жену и пятерых детей.

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