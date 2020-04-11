В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 7400
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
В настоящий момент наибольшее число заболевших находятся в штате Махараштра — 1574 человека.
Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 40 новых смертей от коронавируса. Общее число погибших от COVID-19 достигло 239.
Житель Дели Сону Саини, преподающий русский язык и литературу в Центре русских исследований при Университете имени Джавахарлала Неру, в беседе «ПолитЭксперт» рассказал о карантине из-за коронавирусной инфекции в Индии.