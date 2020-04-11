В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 7400

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Индии увеличилось до 7447.
В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 7400
  • Reuters

Об этом сообщает NDTV.

В настоящий момент наибольшее число заболевших находятся в штате Махараштра — 1574 человека.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 40 новых смертей от коронавируса. Общее число погибших от COVID-19 достигло 239.

Житель Дели Сону Саини, преподающий русский язык и литературу в Центре русских исследований при Университете имени Джавахарлала Неру, в беседе «ПолитЭксперт» рассказал о карантине из-за коронавирусной инфекции в Индии.

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