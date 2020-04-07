Житель Дели рассказал о карантине из-за коронавируса в Индии
- Reuters
В настоящее время Саини вместе с семьёй находится в университетском кампусе.
«Выходим раз в три-четыре дня за покупками. С продуктами проблем в магазинах нет», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По словам Саини, постоянно сидеть взаперти скучновато, но члены его семьи нашли выход с помощью технологий — проводят уроки онлайн.
«Сначала беседуем со студентами — не только на тему урока, а просто обо всём, чтобы им было легко и приятно. Ещё дома можно писать книги, статьи, продолжать исследовательскую работу. Мы занимаемся переводом литературы с русского на хинди и с хинди на русский», — сообщил Саини.
Он добавил, что, пока нет вакцины, самоизоляция — самое мощное оружие против коронавируса.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.