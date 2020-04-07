Житель Дели рассказал о карантине из-за коронавируса в Индии

Короткая ссылка
Житель Дели Сону Саини, преподающий русский язык и литературу в Центре русских исследований при Университете имени Джавахарлала Неру, рассказал о карантине из-за коронавирусной инфекции в Индии.
Житель Дели рассказал о карантине из-за коронавируса в Индии
  • Reuters

В настоящее время Саини вместе с семьёй находится в университетском кампусе.

«Выходим раз в три-четыре дня за покупками. С продуктами проблем в магазинах нет», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Саини, постоянно сидеть взаперти скучновато, но члены его семьи нашли выход с помощью технологий — проводят уроки онлайн.

«Сначала беседуем со студентами — не только на тему урока, а просто обо всём, чтобы им было легко и приятно. Ещё дома можно писать книги, статьи, продолжать исследовательскую работу. Мы занимаемся переводом литературы с русского на хинди и с хинди на русский», — сообщил Саини.

Он добавил, что, пока нет вакцины, самоизоляция — самое мощное оружие против коронавируса.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить