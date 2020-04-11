Проживающим в Нью-Йорке ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы

Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке вручили медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и ветеранам Второй мировой войны из бывшего СССР.

Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«10 апреля дипломаты Генконсульства передали 245 медалей и удостоверений к ним «Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР», — говорится в сообщении.

В марте проживающие в Лос-Анджелесе ветераны Второй мировой войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы.