Проживающие в США ветераны получили медали в честь 75-летия Победы

Проживающие в Лос-Анджелесе ветераны Второй мировой войны, труженники тыла и жители блокадного Ленинграда получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает российское посольство в США.

«Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Уточняется, что дипломаты передали ветеранам пожелания крепкого здоровья от российского посла в США Анатолия Антонова.

В феврале стало известно, что ветеран советских ВВС Григорий Фаин, проживающий в Лос-Анджелесе, получил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.