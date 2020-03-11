Проживающие в США ветераны получили медали в честь 75-летия Победы

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Проживающие в Лос-Анджелесе ветераны Второй мировой войны, труженники тыла и жители блокадного Ленинграда получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает российское посольство в США.
Проживающие в США ветераны получили медали в честь 75-летия Победы
  • АГН «Москва»

«Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла», — говорится в сообщении ведомства в Facebook. 

Уточняется, что дипломаты передали ветеранам пожелания крепкого здоровья от российского посла в США Анатолия Антонова.

В феврале стало известно, что ветеран советских ВВС Григорий Фаин, проживающий в Лос-Анджелесе, получил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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