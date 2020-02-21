Проживающий в США ветеран советских ВВС получил медаль в честь 75-летия Победы

Ветеран советских ВВС Григорий Фаин, проживающий в Лос-Анджелесе, получил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Об этом рассказали в посольстве России в США.

Фаин встретил войну 22 июня 1941 года в 20-й смешанной авиадивизии. Служил в одном полку с асом Александром Покрышкиным. Воевал на 2-м Украинском фронте.

В общей сложности Фаин прослужил в советских ВВС 20 лет, уйдя в отставку в звании майора. Имеет докторскую степень по философии.

Церемония награждения состоялась накануне ежегодного гала-вечера в авиамузее города Палм-Спрингс. В этом году торжество приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны.